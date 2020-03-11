Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi Kuruculardan Metin Gürcan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte “Demokrasi ve Atılım Partisi” adı yazıyor.

Ali Babacan yeni kurduğu partinin adının Demokrasi ve Atılım Partisi olduğu kesinleşti. Babacan partinin adını çarşamba öğle saatlerinde düzenleyeceği toplantıda açıklayacağını duyurmuştu. Ancak Babacan ve kurucular kurulu bu toplantıdan önce Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kuruculardan Metin Gürcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte "Demokrasi ve Atılım Partisi" adı yazıyor.







Anıtkabir ziyaretinin ardından kurucular kurulu lansman toplantısının yapılacağı Bilkent otele geçti. Euronews.com'da Görüntüle