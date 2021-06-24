Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
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Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz

Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Emaneti teslim almak, ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Emaneti teslim almak, ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'in Narlıdere ilçesinde partisinin 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Delegelerin yanı sıra Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in de yer aldığı kongrede konuşan Babacan, bir ay içinde İzmir'e ikinci kez program düzenlediğini belirtip, çok yoğun bir sevgi ve coşkuyla karşılandıklarını söyledi. "İzmir'e iyi alıştık" diyen Babacan, "İzmir de DEVA'ya iyi alışıyor. İzmir'de olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Anlatacak başarı hikayesi kalmayanların kaybetmeye mahkum olduğunu belirten Babacan, "Bizler emaneti teslim almak, ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz" dedi.

Uzun vadede bir ülkede ekonomik büyümenin en önemli faktörlerinden birinin eğitim olduğunu ifade eden Babacan, "Bir ülkenin zenginleşmesinin en önemli yolu ülkemizin en önemli değeri olan çocuklarımızı, gençlerimizi iyi eğitmektir. Bu sebeple 3 yaşında zorunlu eğitimi başlatacağız. O yaşı kaçırdığımız zaman çocukların en önemli yaşını kaçırmış oluyoruz. Ana sınıfından itibaren çocuklarımız ikinci dil öğrenecek. Bizim parolamız kayıp nesil değil, kazanılan nesildir. Pandemi döneminde mağdur olan çocuklarımız için yıllara yayılan bir program öneriyoruz. Bir telafi bilim kurulu kurularak bütçe ayrılmalıdır. Kapsamlı öneriler partimizin web sitesinde yayınlandı. Biz üniversite sınavını yılda bir defa tanınan bir şans olmaktan çıkaracağız, yılda birkaç defa yapacağız" ifadelerini kullandı.Kongrede DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ile Narlıdere İlçe Başkanı Esin Şahin de birer konuşma yaptı.

Narlıdere İlçe Başkanı Esin Şahin'in tek aday olduğu kongrenin ardından Babacan, kadınlarla bir araya geldi. Narlıdere Belediyesi'nin toplantı salonunda kadınlar Babacan'a Zübeyde Hanım portresi hediye etti. Babacan, daha sonra Narlıdere Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti.


Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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