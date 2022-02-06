Babacan: DEVA Partisi'nin rotası, AB'ye tam üyelik kriterleri

ADANA (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde, "DEVA Partisi'nin rotası, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik kriterleridir" dedi.

DEVA Partisi'nin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi, Seyhan ilçesindeki salonda yapıldı. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, DEVA Partisi'nin il başkanları, parti üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye'yi AB'ye tam üyelik rotasına sokacaklarını kaydeden Ali Babacan, "Biz, Avrupa Birliği müktesebatına uyum için yol aldıkça bundan 84 milyon istifade edecektir. İlk olarak, Avrupa'yla bozulan siyasi diyaloğumuzu mutlaka yeniden tesis edeceğiz. Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilerek güncellenmesini sağlayacağız. Avrupa Birliği'yle Türkiye arasında vize uygulamasının kalkması için gayret göstereceğiz. Avrupa ülkelerinden ülkemize akacak doğrudan yatırımların artmasını sağlayacağız. DEVA Partisi'nin rotası, Avrupa Birliği'ne tam üyelik kriterleridir. Bu istikametle beraber, ülkemiz hem demokraside hem hukukta hem de ekonomide süper lige yükselecek" diye konuştu.