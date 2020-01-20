Babaanne cinayeti sanığı toruna yine 10 yıl hapis

20.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:12

KAYSERİ'de, babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Fadime Boraze (26) İstinaf Mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine aynı cezaya çarptırıldı, annesi Songül Boraze (59) beraat etti.

28 Nisan 2012 tarihinde meydana gelen olayda Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilerek, öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze ile torunları Fadime Boraze (26) ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, torunlarının mahallede dedikodusunu çıkardığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Kaynak: DHA