Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu
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Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir apartmanda baba ve oğlunun yaşadıkları evin içerisinde aynı odada cansız bedenleri bulundu.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir apartmanda baba ve oğlunun yaşadıkları evin içerisinde aynı odada cansız bedenleri bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Olay, Kepez İlçesi Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye galericilik işi ile uğraşan Seyit Ali Paytar'a ulaşamayan iş arkadaşları babası Osman Ali Paytar'ı aradı. Babanın da telefona cevap vermemesi üzerinde durumdan şüphelenen arkadaşları, eve gelerek içeri girdi. İçeride baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedenleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre Seyit Ali Paytar'ın önce babasını öldürdüğü sonra da kendi canına kıydığı öğrenildi. Öte yandan komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren bir kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin adreste çalışmaları devam ediyor.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu
Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu
Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu
Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu
Baba ve oğlunun cansız bedenleri aynı oda içerisinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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