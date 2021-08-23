Son dakika haberi... Baba ve kızını öldürdü, daha sonra intihar etti
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Son dakika haberi... Baba ve kızını öldürdü, daha sonra intihar etti

Son dakika haberi... Baba ve kızını öldürdü, daha sonra intihar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı baba ve kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı baba ve kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Konya'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. henüz belirlenemeyen bir nedenle Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mustafa D., yanında bulunan tabancayla Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç'ı vurdu. Mustafa D. daha sonra tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Yusuf Güler ile kızı Sema Nur Saraç ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba ve kızı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D.'nin cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Son dakika haberi... Baba ve kızını öldürdü, daha sonra intihar etti
Son dakika haberi... Baba ve kızını öldürdü, daha sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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