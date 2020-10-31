Baba taburcu oldu, oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
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Baba taburcu oldu, oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

31.10.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:19
Baba taburcu oldu, oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı gün rahatsızlanan baba Osman Örnek (80) ile oğlu Sabri Örnek (60), koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Sabri Örnek son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı gün rahatsızlanan baba Osman Örnek (80) ile oğlu Sabri Örnek (60), koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Sabri Örnek son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek'in, 14 Ekim günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedavi altına alındı.

BABA TABURCU OLDU, OĞLU ÖLDÜTedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Osman Örnek ise, tedavi sonrası koronavirüsü yenerek, dün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Koronavirüsü yenen baba Osman Örnek, oğlu Sabri Örnek'in ölümüyle büyük acı yaşadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDISabri Örnek'in cenazesi, İnegöl ilçesindeki kırsal Hilmiye Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.


Baba taburcu oldu, oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba taburcu oldu, oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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