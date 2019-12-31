'Baba Parası'na sanat dünyasından tam puan geldi!

31.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:43

Yapımcılığını TR 40 33 'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in yer aldığı ve oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş gibi başarılı isimlerin rol aldığı 'Baba Parası' 1 Ocak günü tüm Türkiye'deki sinema salonlarında izleyici ile buluşacak.

Nurgül Yeşilçay, Çağlar Ertuğrul, İbrahim Büyükak, Cem Öğretir, Nevra Serezli, Şahin Kendirci, Yavuz Seçkin, Hayrettin Karaoğuz, Manga gurubu üyeleri, Alper Kul Aylin Kontente, Korhan Herduran, Emrah Kaman, Hazım Körmukçü, Çaglar Ertugrul, Murat Akkoyunlu, Hayrettin, Reymen, Burak Altındağ, Tayanç Ayaydın, Murat Evgin, Bekir Aksoy, Bihter Dinçel, Tuğba Yurt, Korhan Herduran, Esat Yontunç ve eşi Hande Yontunç, Oğulcan Engin galaya katılan ünlü isimler oldular.Gala gösterimi sonrası ünlü sanatçılar 'Baba Parası' filmi için görüşlerini şöyle paylaştı:

Çağlar Ertuğrul: Çok eğlendim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Fragmanının da üstüne koyarak sürprizleriyle bir film olmuş. Selçuk hocayla da konuştuk. İnce detayları, ses efektleri, miksajı, her şeyi… Oyuncular, karakterler çok hoşuma gitti. Eminim seyirci de sevecektir.

Reynmen: Yemin ediyorum, hiç abartısız muhteşemdi. Bence çok iyi, çok keyif aldım. Ben çok beğendim. Yapımda yayında emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Gerçekten muhteşem olmuş.

Aylin Kontente: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Çok güzel oyunculuklar, çok tatlı bir ekip. Zaten arkadaşız ve yakından takip ediyoruz. Tavsiye ederim; gidin izleyin. Çok güzel vakit geçirirsiniz.

Alper Kul: Çok güzel, eğlenceli film. Rahatlıkla gidilip, şıkır şıkır eğlenilecek güzel vakit geçirilecek on numara bir film olmuş. Tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.

Bekir Aksoy: Bizim için sürpriz olmadı. Gerçekten iyi bir şey bekliyorduk. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Bütün oyuncular çok başarılıydı. Konu olarak da çok iyiydi. Son zamanlarda komedilerde baktığınızda zaman zaman espriler çok alt seviyede oluyor. Bu filmde hakikaten çok kaliteli ve doğru işlenmişti. Senaryosu da oyunculuklar da harikaydı.

Ferman Akgül (Manga): Gülmeye ihtiyacımız vardı, özlemişiz. Bu aralar yoğun çalışıyoruz ve bu film çok iyi geldi bize. Biz fragmanlarını izlemiştik. Bizi neyin karşılayacağını hayal ediyorduk. Hayal ettiğimiz gibi oldu. Yolu açık olsun. Başarılar. Hala yüzüm gülüyor.

Özgür Can Öney (Manga) : Güzel, komik, kurgusu da çok hızlı ve keyifli bir komedi filmi olmuş. Filmin de 'Para Para Para' cover'ıyla işin bir parçası olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Yolu açık, gişesi bol olsun

Emrah Kaman : Selçuk Aydemir, yine her zamanki gibi harika yazdı, çok iyi yönetti. Ahmet Kuralve Murat Cemcir, çok özlemiştik onları. Son zamanlarda ekranlarda göremediğiz bir mizah var. Ben filmi çok beğendim. Son yılların en güzel filmlerinden biri olmuş.

Tayanç Ayaydın : Çok keyifli film olmuş. Zaten onlardan da başka bir şey beklemek imkansız.

Yüksel Aytuğ : Sezonun; en güzel, en neşeli, en keyifli komedi filmi olmuş. Zaten bu ikilinin yaptığı işler bana çok yakın ve sıcak geliyor. Bir yazar ve gazeteci olmanın dışında onların ciddi bir fanı oldum. Çok önemli mesajları vardı. Çok didaktik değildi. Vermek istediği mesajları espri sosuna banarak verdi. Adeta deri altına zerk etti.

Komedi aksiyon türünde seyircisine kahkaha vaat eden 'Baba Parası', 1 Ocak günü vizyondaki yerini almaya hazır.

Kaynak: Bültenler