Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandılar

DÜZCE (İHA) - Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde yaşayan baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnaklı hayvanları kesip, etlerini de piyasaya sürdüğünü tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz ay şüphelilerin adresine operasyon düzenleyip, 193 bin TL de idari para cezası uygulamıştı.

EVİN ALT KATINI SOĞUK HAVA DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER

Yine şüphelilerin tek tırnaklı hayvanları kestiği ihbarını alan ekipler, baba oğulun evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilogram, tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen et bulundu.

İÇ ORGANLARI VE KEMİKLERİ BAHÇEYE GÖMMMÜŞLER

Ayrıca evin bahçesinde ise yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukurun içerisine de yine tek tırnaklı hayvanların iç organları ve kemiklerinin atıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan baba oğul, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.