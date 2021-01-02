Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü
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Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü

02.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:05
Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Nevşehir Ürgüp'te erkek kuaförü olan 36 yaşındaki Fatih Balkı ve taksicilik yapan 64 yaşındaki babası Fazlı Balkı 15 gün önce korona virüse yakalandı. Yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı.

ÖNCE KENDİSİ BİR HAFTA SONRA BABASI

Fatih Balkı, geçtiğimiz hafta pazar günü koronavirüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı koronavirüse yenik düştü. Fazlı Balkı'nın cenazesi yarın Ürgüp'te toprağa verilecek.

Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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