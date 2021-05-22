Baba mesleğini sürdüren kardeşler ana arı talebine yetişemiyor

Türkiye'de arıcılığın oldukça yaygın yapıldığı Ordu'da iki kardeş tarafından üretilen ana arılar, yurt içinden ve yurt dışından alıcı buluyor.

Türkiye'de arıcılığın oldukça yaygın yapıldığı Ordu'da iki kardeş tarafından üretilen ana arılar, yurt içinden ve yurt dışından alıcı buluyor.

Gürgentepe ilçesinde yaşayan Ömür ve Emin Kılıç kardeşler baba mesleği arıcılığı sürdürüyor.

Çiçek ve kestane balı ürettikleri 500 arı kovanıyla dönem dönem farklı illerin yaylalarına giderek gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan Kılıç kardeşler, bir süre önce Altınordu ilçesinde kiraladıkları arazide Kafkas ırkı ana arı üretimine başladı.

İki kardeş, 3 bin ana arı kutusunda ürettikleri arıları, ülke geneli ile Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üreticilere satıyor.

Bir ana arıyı 60 liradan satan kardeşler, bal üretiminin yanı sıra arıcılık için çok önemli olan ana arı üretiminde de iddialı.

Üretici Ömür Kılıç, AA muhabirine, kardeşi ile babalarının yanında arıcılık yaparak büyüdüklerini söyledi.

500 kovanda bal üretiminin yanı sıra son dönemde ana arı üretimine başladıklarını anlatan Kılıç, bugün 3 bin ana arı çiftleştirme kutusunda Kafkas ırkı ana arı ürettiklerine işaret etti.

Ordu'da ürettikleri ana arılara birçok ilden talep geldiğini aktaran Kılıç, son aylarda KKTC ve Irak'ta faaliyet gösteren arıcılara da ana arı satışı yaptıklarını belirtti.

Üretimi artırmak için kovandaki ana arılarını değiştirmek ve kovan sayısını yükseltmek isteyen üreticilerin kendilerine başvurduğunu dile getiren Kılıç, ana arıların mutlaka kovanda olması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'de henüz yeteri kadar ana arı üretimi yapılmadığını söyleyen Kılıç, bu konuda daha iyi olabilmek için çalıştıklarını ve ellerinden geleni de yapacaklarını vurguladı.

"Ana arıya talep oldukça fazla. Birçok yerden gelen taleplere yetişemiyoruz" diyen Kılıç, her şeyin yolunda gitmesi durumunda yıllık yaklaşık 6 bin ana arı üretimi yapabildiklerini kaydetti.

Arıcılığın her zaman kazandıran bir meslek olduğunun altını çizen Kılıç, "İşini düzgün yapan ve yaptığı işi takip eden herkes bu meslekten çok ciddi paralar kazanabilir. Bunun için herkese bu mesleği yapmalarını tavsiye ediyorum. Bize göre çok güzel bir meslek." dedi.

Emin Kılıç ise arıcıların daha fazla verim alabilmek için her zaman ana arıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Özellikle üreticilerin kovanlarındaki ana arıları gençleştirmek istediğini dile getiren Kılıç, arıcıların bu ihtiyaçlarını kendileri gibi üreticilerden karşıladığını anlattı.

Ürettikleri Kafkas ırkı ana arının, bal verimini artırdığı için oldukça fazla tercih edildiğini belirten Kılıç, "Yaşlanmış ana arının bulunduğu kovanlarda bal üretimi düşer. Hatta zamanında ana arı değişikliği yapılmazsa o kovan sönebilir ya da balın kalitesi düşer." diye konuştu.

Genç ana arının iyi bir mevsimde kovana günde 3 bin yumurta bırakabildiğini söyleyen Kılıç, "Arıcılar bu nedenle bal üretiminin artmasında etkili olan genç ana arıları çok fazla tercih ediyorlar ve kovanlarındaki ana arıları sürekli değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ordu'da geçen yıl 17 bin ton bal üretildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kentin Türkiye'de en çok bal üretilen il olduğunu kaydederek Ordulu arıcıların 2020'de yıllık 17 bin ton bal ürettiğini bildirdi.

Baldan kent ekonomisine sağlanan katkının yaklaşık 400 milyon lira olduğunu ifade eden Yılmaz, ilin ana arı üretiminde de iddialı olduğunu belirtti.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ise balın artırılması için ana arıya çok ihtiyaç duyulduğunu, il olarak bu konuda da iddialı olduklarını ve işletme sayılarını artıracaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay