Baba III (The Godfather: Part III) film konusu nedir? Baba III (The Godfather: Part III) film oyuncuları kimlerdir?

1990 yapımı suç, drama, gerilim türündeki filmi Baba III (The Godfather: Part III) 19 Şubat Cuma günü TRT 1 ekranlarına geliyor. Baba III (The Godfather: Part III) film konusu nedir? Baba III (The Godfather: Part III) film oyuncuları kimdir? Baba III (The Godfather: Part III) film konusu ve oyuncu kadrosu!

Suç, drama, gerilim türünde sinemada gişe rekoru kıran Baba III (The Godfather: Part III)filminin başrolleriniAl Pacino ve Diane Keaton paylaşıyor. Baba III (The Godfather: Part III) filmi yönetmenliğiniFrancis Ford Coppola yaptı. Senaristliğini iseMario Puzo ve Francis Ford Coppola üstlendi. Baba III (The Godfather: Part III)film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Baba III (The Godfather: Part III) konusu nedir? Baba III (The Godfather: Part III) film oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!

BABA III (THE GODFATHER: PART III)KONUSU NEDİR?

Don Michael Corleone artık genç değildir. Ailesini bu suç zincirinin dışına taşımak ve gençleri şiddet içeren bu yeraltına dünyasından uzaklaştırmak istemektedir. Corleone ailesinin Vatikan ile olan maddi bağlarını kontrol etmeli ve çok sevdiği kızı Mary ile yeğeni Vinnie arasındaki duygusal yakınlaşmanın da önüne geçmelidir.

BABA III (THE GODFATHER: PART III) OYUNCULARI VE KADROSU!

Baba III (The Godfather: Part III)filmin oyuncu kadrosunda, Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton, Bridget Fonda, Sofia Coppola, Raf Vallone, Franc D'Ambrosio, Donal Donnelly veRichard Bright yer alıyor.

