Baba II filmi konusu nedir? Baba II oyuncuları ve Baba II özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Baba II filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Baba II konusu, özeti ve Baba II oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Baba II filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Baba II filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Baba II filmini izleyecek olanların merak ettiği Baba II konusu nedir, Baba II oyuncuları kimler ve Baba II özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABA II OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale

Tür: Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 1974 (200 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Aralık 1974 Cuma

Senaryo: Mario Puzo, Francis Ford Coppola

BABA II FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç Vito Corleone, Amerika'ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York şehri'nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir.

Bu arada, 50 yıl sonra, Michael Corleone, Washington'da senato komitesine aile işleriyle ilgili ifade vermektedir.

1972 yapımı ilk filmin devamı niteliğinde, yine yazar Mario Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın yaratıcı ellerinden çıkmış usta işi bir yapım. Eleştirmenler tarafından, önceki filmden daha başarılı bulunan az sayıdaki devam filminden biri olarak kabul ediliyor.