Baba dizisi 4. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta?

Baba dizisi ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Peki, Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta? İşte detaylar...

BABA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümü 15 Şubat Salı yayınlanacak. Dizi Salı günleri ekranlara geliyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 3. Bölümünde; Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır.İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

BABA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Baba 4. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in Saruhanlı köşküne gelmesiyle Fazilet Hanım büyük bir sevinç yaşarken Emin'in ortada olmaması ikisini de endişelendiriyor. Emin yardım ettiği taksicinin evinde yaralı halde görülürken adı dahil hiçbir şey söyleyememesi gerilimi artırıyor. Büşra ve İlhan'ın karşılaşması dikkat çekerken Büşra'nın kocası Ahmet'i evde gören Kadir öfkesine hakim olamıyor. İlhan, Kadir'e "Üç gün içinde bana 40 milyon dolarımı getireceksiniz!" diyerek rest çekerken Kadir'in bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu oluyor.

Baba 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Büşra'nın kocası Ahmet'in geldiğini gören Kadir, Emin'e aynı çatıda olmak istemediğini söylerken öfkesine hakim olmakta zorlanıyor. Emin, Servet'ten gece nerede olduğunun hesabını sorarken, bir partide olan Servet'in babasına vereceği yanıt merakla bekleniyor. Emin, bütün aileye İstanbul'da istedikleri gibi davranamayacaklarını söyleyerek gözdağı verirken İlhan'ın Büşra'ya hediye alması dikkat çekiyor. Kadircan hakkında çıkan haberler ailede gerilime sebep olurken İlhan'ın tuzağına düşen Servet de çekilen fotoğraflarını görünce şoke oluyor. Kadir, basına açıklama yaparak ailesini korurken Emin ile Kadir arasındaki otorite savaşı yeniden hissediliyor. Kadir'in "Pencereleri açıyorum!" sözleri üzerine ikili arasındaki dengeler nasıl değişecek heyecanla bekleniyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NE?

Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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