Azra Kohen kimdir? Azra Kohen kaç yaşında ve nereli? Azra Kohen eserleri nelerdir? Azra Kohen romanları neler? Azra Kohen Biyografisi!

Kaleme aldığı Fİ, Çİ ve Pİ adlı romanları ile büyük bir okuyucu ve hayran kitlesine ulaşan Azra Kohen'in hayatı, eserleri ve biyografisi merak ediliyor. Pek, Azra Kohen kimdir? Azra Kohen kaç yaşında ve nereli? Azra Kohen eserleri nelerdir? Azra Kohen romanları neler? Azra Kohen Biyografisi!

Türk edebiyatının son yıllarda yükselişte olan ve adından çokça söz ettiren yazar Azra Kohen sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. Büyük bir okuyucu kitlesi yakalayan ünlü yazar Azra Kohen'in hayatı ve diğer eserleri merak ediliyor. Kaleme aldığı eserler aynı zamanda dizi ve film senaryoları olarakta kullanılması ile büyük şöhrete kavuştu. Peki, Azra Kohen kimdir?

AZRA KOHEN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Azra "Akilah" Kohen (evlilik öncesi soyadı Sarızeybek; d. 1979, İzmir), Türk yazar. İlk kitabı olan Fi Akilah mahlası ile yayımlandıktan sonra, ikinci ve üçüncü kitabı Çi ile Pi Akilah Azra Kohen adıyla yayımlandı. Fi, Çi, Pi üçlemesinden sonra 2017 yılında fantastik gerçekçilik türünde Aeden ve 2019 yılında tarih içeriği ile yine best-seller olmayı başaran Gör Beni isimli romanlarını çıkardı.

Azra Kohen, "Azra Sarızeybek" ismiyle 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde ekonomi okuyarak devam etti. Azra Kohen en son Liverpool Üniversitesi'nin uygulamalı psikoloji alanında ders almıştır. Eğitime bakış açısını bir röportajında, "Bu dünyaya öğrenmek için geldik" sözleriyle ifade etti. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

AZRA KOHEN

Yazdığı üçleme hikâye dizisi "Fi", "Çi" ve "Pi" kısa sürede ilgi gördükten sonra "Fi" ismi ile bir internet dizisi hâlinde uyarlandı. Aralık 2017'de yazar Azra Kohen, Radyo Trafik Marmara'da katıldığı Yazarın Dilinden isimli radyo programında Gör Beni ve Dinle Beni isimli iki yeni kitabı kaleme almaya başladığını açıkladı. Ayrıca aynı ay içerisinde Fi dizisinin yapım sürecinde başından geçenleri anlatan bir kitabı kaleme alacağını duyurdu.

2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır. Organik tarıma, evrenin matematiğine ve bir yaratıcının olduğuna inanır. Bilinen bir politik görüşü yoktur. Kohen bir söyleşide vejetaryen olmadığını, ama olmaya çalıştığını açıklamıştır.

ESERLERİ

Fi

Çi

Pi

Aeden

Gör Beni