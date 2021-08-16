Azka Sahne'de Seccad Mehmedi Rüzgarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azka Sahne'de Seccad Mehmedi Rüzgarı

Azka Sahne'de Seccad Mehmedi Rüzgarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum'un gözde otellerinden Azka Otel'de önceki akşam, Seccad Mehmedi sahne aldı.

Bodrum'un gözde otellerinden Azka Otel'de önceki akşam, Seccad Mehmedi sahne aldı.

İranlı şarkıcı Seccad Mehmedi, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalarak tatil için Bodrum'u tercih eden tatilcilere ve Azka Otel misafirlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Seccad Mehmedi, performansı sırasında misafirleri arasında bulunan Rana'yı da sahnesine davet etti. Beraber birkaç parça seslendiren iki şarkıcı Rana ve Seccad Mehmedi dakikalarca alkışlandı. - MUĞLA

Azka Sahne'de Seccad Mehmedi Rüzgarı
Azka Sahne'de Seccad Mehmedi Rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

65 yaşındaki Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi
65 yaşındaki Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Burcu Kıratlı ringde bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı ringde bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azka Sahne'de Seccad Mehmedi Rüzgarı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:14:26. #1.14#

title