AZİZİYE'DE "YÜZ YÜZE EĞİTİM" HAZIRLIĞI
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AZİZİYE'DE "YÜZ YÜZE EĞİTİM" HAZIRLIĞI

AZİZİYE'DE 'YÜZ YÜZE EĞİTİM' HAZIRLIĞI
Habermetre - Haberler | Toplum

Pandemi sebebiyle uzunca bir süre ara verilen yüz yüze eğitim için Aziziye'de de hazırlıklar başladı.

Pandemi sebebiyle uzunca bir süre ara verilen yüz yüze eğitim için Aziziye'de de hazırlıklar başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatıyla ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda dezenfeksiyon uygulaması yapılırken, uyum sürecinin bugün itibariyle başladığı okul öncesi eğitim kurumları da baştan aşağı ilaçlandı. Aziziye Belediyesi'ne bağlı dezenfeksiyon ekiplerinin, Dadaşkent ve Ilıca'daki ilk, orta ve lise dereceli okulların tamamında yürüteceği çalışma, eğitim-öğretim dönemi boyunca periyodik aralıklarla devam edecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiş olunsa da, riskin devam ettiğini hatırlatarak, "Salgını hepimiz için tehlike olmaktan çıkarana dek mücadelemiz sürecek" dedi.

OKULLAR BAŞTAN AŞAĞI İLAÇLANIYOR Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana ara verilen yüz yüze eğitimin 6 Eylül itibariyle yeniden başlayacağını anımsatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak bu sürece dezenfeksiyonla katkı sunduklarını kaydetti. Başkan Orhan, "Yüz yüze eğitim öncesinde ekiplerimizi seferber ederek, okullarımızda ilaçlama çalışması başlattık. Hem ilçe merkezimiz ve hem de bağlı mahallelerimizdeki okullarımızı dezenfekte ediyor, çocuklarımız için hijyenik ve çok daha sağlıklı bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

MÜCADELEDE HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ Salgınla mücadelede hijyenin önemli bir etken olduğunu vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Belediyemiz bu anlamda çok ciddi bir gayret ortaya koydu. Pandemi başlangıcından bu yana kendi tesislerimizde imal ettiğimiz dezenfektan ürünlerimizle büyük bir ihtiyacı karşıladık. Halen kendi dezenfektanımızı kendimiz üretiyor ve çeşitli yan ürünlerle birlikte salgınla mücadelemize devam ediyoruz. Okullarımızdaki ilaçlama çalışmalarımız da, işte bu mücadelenin bir parçasını oluşturuyor. Dezenfeksiyon uygulamalarımızı dönem boyunca periyodik aralıklarla devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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