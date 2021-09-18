Aziziye'de "Sağlıklı Yaşam, Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı" açılışı

Aziziye Belediyesi "Sağlıklı Yaşam, Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı" düzenlenen törenle açıldı. Açılış sonunda törene katılan protokol bisikletle parkı turlarken, çocuklar dağıtılan horoz şekerlerinden almak için yoğun çaba harcadı.

Açılış törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Büyükşehir, Aziziye ve Yakutiye Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışa saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Aziziye Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Bar ekibi gösteri yaptı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan parkın açılışında yaptığı konuşmasında "Aziziye Belediyemizin ilçemiz için sağlık, spor, eğitim sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan, sağlıklı yaşam, bisiklet yolu ve Trafik Eğitim Parkımızın açılışına hoş geldiniz. Makamların gelip geçici ve fani olanın hepimizin konup göçücü olduğudur. Kalıcı olan bir şey var ki bu millete hizmeti gaye edinmek, geri hemen her alanda eser bırakabilmektir" dedi.

Konuşmalardan sonra parkın açılış kurdelesi törene katılan protokol mensuplarınca kesildi. Açılıştan sonra toplu olarak park alanı gezildi.

Protokol üyeleri parkın içerisinde bulunan bisiklet parkurunun yanına geldiler ve bisikletlere binerek parkın etrafında mini bir gezinti gerçekleştirdi.

Aziziye Belediye Başkanlığı tarafından ayrıca gençlere tek kullanımlık hediye paketi dağıtımı yapıldı.

Hediye dağıtımı yapılırken bir taraftan da çocuklar için horoz şekeri dağıtımı anonsu yapılına parkta bulunan çocuklar horoz şekeri almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Horoz Şekeri almak isteyen çocuklar yoğun çaba harcadı. - ERZURUM