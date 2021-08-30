Aziziye'de "Şafak Vakti" buluşması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziziye'de "Şafak Vakti" buluşması

Aziziye'de 'Şafak Vakti' buluşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan "Şafak Vakti" adlı filmi hep birlikte izledi.

AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan "Şafak Vakti" adlı filmi hep birlikte izledi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın organize ettiği etkinlik kapsamında soluğu sinemada alan partililer, yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği yapımı beğeniyle izledi. Başrolde Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diperin yer aldığı Şafak Vakti filmine tam not veren AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı, Başkan Orhan'ın ev sahipliğinden de hayli memnun kaldı.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve yönetiminin yanı sıra meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarının da katıldığı sinema etkinliğinde, birbirinden renkli görüntüler oluştu. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenerek yapılan filmi ilgiyle izleyen partililer, söz konusu etkinliği bizzat organize eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, gösterime girdiği günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Şafak Vakti adlı sinema filminin 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan çok özel bir yapım olduğunu belirterek, "O gece yaşananları izleyenlere yaşatacak kadar gerçekliğe sahip olan Şafak Vakti adlı filmi, bizler de Aziziye İlçe Teşkilatımızla birlikte izledik. Organizasyonumuza katılan AK Parti Aziziye İlçe Başkanımız Ensar Coşkun'un şahsında tüm teşkilatımıza, meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza bizler de çok teşekkür ediyoruz. Filmin yapımında emeği geçenleri kutlarken, bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise, hayırlı uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Aziziye'de 'Şafak Vakti' buluşması
Aziziye'de 'Şafak Vakti' buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Sibel Can Deniz Akkaya
Spor Cristiano Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aziziye'de "Şafak Vakti" buluşması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:55:26. #1.14#

title