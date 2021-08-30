Aziziye'de "Şafak Vakti" buluşması

AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan "Şafak Vakti" adlı filmi hep birlikte izledi.

AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan "Şafak Vakti" adlı filmi hep birlikte izledi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın organize ettiği etkinlik kapsamında soluğu sinemada alan partililer, yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği yapımı beğeniyle izledi. Başrolde Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diperin yer aldığı Şafak Vakti filmine tam not veren AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı, Başkan Orhan'ın ev sahipliğinden de hayli memnun kaldı.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve yönetiminin yanı sıra meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarının da katıldığı sinema etkinliğinde, birbirinden renkli görüntüler oluştu. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenerek yapılan filmi ilgiyle izleyen partililer, söz konusu etkinliği bizzat organize eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, gösterime girdiği günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Şafak Vakti adlı sinema filminin 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan çok özel bir yapım olduğunu belirterek, "O gece yaşananları izleyenlere yaşatacak kadar gerçekliğe sahip olan Şafak Vakti adlı filmi, bizler de Aziziye İlçe Teşkilatımızla birlikte izledik. Organizasyonumuza katılan AK Parti Aziziye İlçe Başkanımız Ensar Coşkun'un şahsında tüm teşkilatımıza, meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza bizler de çok teşekkür ediyoruz. Filmin yapımında emeği geçenleri kutlarken, bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise, hayırlı uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı