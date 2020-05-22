Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı ERZURUM'un Aziziye İlçe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi asırlardır yaşatılan 'arifelik' geleneğini virüs tedbirleri sebebiyle çocuklar dışarı çıkamayınca, dronla sürdürdü.

ERZURUM'un Aziziye İlçe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi asırlardır yaşatılan 'arifelik' geleneğini virüs tedbirleri sebebiyle çocuklar dışarı çıkamayınca, dronla sürdürdü.

Aziziye Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilçedeki yaklaşık 20 bin çocuk için arifelik paketi hazırlattı. Pazartesi gününden itibaren görevliler yardımıyla dağıtımına başlanan arifelikler, çocukları sevindirdi. Personelin elektrikli arabayla dağıtımda yetersiz kaldığı yerlerde insansız hava aracı dron devreye girdi. Pilot, arifelik paketini bağladığı dronu, apartmanların üst katlarında oturan çocuklar için uçurdu. Evlerinin balkonunda bekleyen çocuklar, içerisinde birer maske, kolonya ile birlikte fıstık, çikolata ve şekerlerin bulunduğu paketi aldı. Çocuklar, paketi açarak çıkan kolonya ile ellerini dezenfekte ettikten sonra fıstık ve çikolataları afiyetle yedi. Erzurum'un vazgeçilmez geleneği olan 'arifelik' kültürünün yaşatılmasında çocukların önemli misyonu olduğunu söyleyen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların bu geleneği unutmaması için böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini söyledi. Başkan Orhan, "Erzurum'un çok köklü bir kültürü var. Birçoğu halen yaşatılmaya devam ediyor. Bugünü yarına taşıyacak olan çocuklarımızın ne var ki salgın dolayısıyla buruk bir bayram geçirmelerine gönlümüz razı olmadı. İnşallah arifelik geleneği gelecek yıllarda orijinal haliyle sürdürülür" dedi.

Kaynak: DHA