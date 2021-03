Aziziye Belediyesi'nden anlamlı etkinlik

Aziziye Belediyesi, yaşları 9 ile 40 arasında değişen Down sendromlu bireylere unutulmaz bir gün yaşattı.

Aziziye Belediyesi, yaşları 9 ile 40 arasında değişen Down sendromlu bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, önce Aziziye Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırladığı özel konuklarına daha sonra Palandöken Kayak Merkezi sürprizi yaptı.

Down sendromlu çocuklarla birlikte kızak yarışı yapan Başkan Orhan, etkinlik kapsamında kartopu da oynadığı çocuklarla birlikte gondol turu atmayı da ihmal etmedi. Başkan Orhan, programın sonunda hem özel misafirlerini, hem de ailelerini hediye yağmuruna tuttu.

Belediye Meclis Salonunda Renkli Görüntüler

Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen program, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Aziziye Sosyal Hizmetler Merkezi'nin gözetimindeki Down sendromlu bireyler için gerçekleştirildi. İlçede ikamet eden ve yaşları 9-40 arasında değişen Down sendromlu bireyleri Aziziye Belediyesi'nde konuk eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, hem özel misafirleri, hem de aileleriyle meclis salonunda bir araya geldi. Sempatik tavırları ve güler yüzleriyle dikkat çeken Down sendromlu çocuk ve gençlerle bir süre sohbet eden Muhammed Cevdet Orhan, 12 yaşındaki Abdurrahman Ulağ'ı Meclis Başkanlığı koltuğuna oturturken, 9 yaşındaki Esmanur Çınar ve Tuğba Yüzügüldü'ye ise Katip Üyelik görevi verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu Meclis etkinliğinin ardından Başkan Orhan, Aziziye'nin minik konuklarıyla birlikte Palandöken'in yolunu tuttu.

Palandöken'de Kızakla Kayak Keyfi

Aziziye Belediye Başkanı Orhan'la birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Erzurum Kayak Kulübü'ne konuk olan Down sendromlu bireyler, burada bir süre dinlendikten sonra Kulüp Başkanı Atakatan Alaftargil tarafından tahsis edilen kızaklarla kayak keyfini doyasıya yaşadı. Kızaklara binerek yarış yapan Down sendromlu miniklere, yine kendileri gibi Down sendromlu olan 40 yaşındaki Ahmet Büyükdağ'la 31 yaşındaki Selçuk Davulci de eşlik etti. Kızağa Başkan Orhan'la birlikte binen Esmanr Çınar'ın yaşadığı mutluluk gözlerinden okunurken, kayak keyfini çocuklarıyla birlikte aileleri de yaşadı.

Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan'ın da, sonradan katıldığı programda Down sendromlu bireyler gondol turu da yaptı. Aileleriyle birlikte Palandöken'in zirvesine kadar çıkan Aziziye'nin konukları, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, farkındalık vurgusunda bulundu.

Orhan: Onlar Bizim Yaşam Enerjimiz

Aziziye Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri bu etkinlikle hem sosyal bir sorumluluğu yerine getirdiklerini ve hem de ortaya bir farkındalık koyduklarını ifade eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Down sendromlu çocuklarımız ve bireylerimiz, aslında bizim yaşam enerjimizi teşkil ediyor. Onların sosyal yaşam içerisinde çok daha geniş çapta yer edinmelerini sağlamak, bizim elbette en büyük sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda etkinliğimiz için bizimle işbirliği yapan Erzurum Kayak Kulübümüze ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Down sendromlu bireylerin aileleri ise, bugüne kadar hiç görmedikleri Palandöken'i ve kayak merkezini Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik sayesinde gördüklerini belirterek, "Aziziye Belediye Başkanımıza bu güzel gün için çok teşekkür ediyoruz. Hem bizler eğlendik, hem de yavrularımızın mutluluğuna tanıklık olduk. Allah razı olsun" şeklinde konuştular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı