Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 4. bölüm bugün var mı? Aziz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 4. Bölümünde; Aziz'in Efnan ile evleneceğinin duyulması Payidar konağında şaşkınlık ve gerilim yaratır. Nigar Hala ve Maksude yeni gelin namzetlerini tanımak için çiftliğe gitmeye karar verir. Atölyesini açmak için kolları sıvayan Aziz'i ise zorlu bir yolculuk beklemektedir. Fransızların koyduğu şart yerine gelecek mi, yoksa atölyeyi açmak bir hayal mi olacaktır? Üstelik Aziz'e yardım ettikleri için evlerinden atılmakla karşı karşıya kalan işçilerin tek umudu yine Aziz'dir… Adem, babasının sakladığı büyük bir sırra ulaşır. Ancak ikilemde kalmıştır

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtıma Efnan'ın türkü söylediği anlar damgasını vuruyor. Efnan, güzel sesiyle herkesi etkisi altına alırken Hatice Ana'nın sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in Efnan'ın farkına varacağını düşünen Hatice Ana genç kızı teselli ederken, Aziz ile Efnan arasında yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu oluyor.

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