Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 3. bölüm bugün var mı? Aziz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz bölüm bugün mü, Aziz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 1. Bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 2. Bölümünde Aziz'in bir türlü ardını dönüp gidemediği Efnan'ı eve getirmesi tansiyonun yükselmesine sebep olur. Kınalı Kaya'da Adem'le karşı karşıya gelen Dilruba ise beklenmedik bir hamle yapar. Aziz'in şehre gelişi dengeleri bozmuştur. Bir yanda Aziz'e Antakya'da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanda onu umutla bekleyenler… Saflar ayrılırken Aziz'in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı?

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