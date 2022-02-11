Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 13. bölüm bugün var mı? Aziz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 12. Bölümünde; Babasının gizemli ölümünün ardındaki sır perdesini aralayan Aziz, yeni bir hamle yapmak üzere harekete geçer. Bu sırada Türklerin cesur direnişi üzerine Fransızlar şehirde baskıyı artırıp ambargo başlatmıştır. Türkler açlık ve kıtlıkla acı bir şekilde sınanmaktadır. Aziz babasının intikamını almak ve halkı bu zulümden kurtarmak için tehlikeli bir yola girer. Tüm bunlar olurken Efnan'la ilgili şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmesi Aziz'de derin bir hayal kırıklığına neden olur.

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