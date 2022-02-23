Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz yeni bölümde ne olacak? Aziz 15. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Aziz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aziz dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Aziz konusu nedir? Aziz 15. Fragmanı nasıl izlenir! Aziz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 14. Bölümünde; Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikâyenin başlangıcı olacaktır.



AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 15. Bölüm Fragmanı yayında.Babasını Pierre'in öldürdüğünü Galip'ten öğrenen Aziz intikam için harekete geçerken Hatice Ana'nın "Durduramadım onu…" sözleri gerilimi giderek artırıyor. Aziz ve Pierre'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Aziz'in intikam sözleri üzerine Fransua'nın şoke olmuş ifadesi akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.

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