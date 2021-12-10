Aziz uyarlama mı? Aziz konusu nedir? Aziz dizisi hangi diziye benzetildi? Aziz yabancı bir diziden uyarlama mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisini izleyenler BBC'nin klasikleşmiş dizilerinden biri olan Poldark'a benzetti. Sosyal medyada da gündem olan dizi için "Zaman, oyuncular ve mekan Poldark'ın aynısı" yorumunu yaptı. Peki, Aziz uyarlama mı? Aziz konusu nedir?

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

1930larda Antakya daha Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı değildir ve Fransa'nın hakimiyeti altındadır. Antakya'nın en büyük halı üreticisi olan Payidar ailesinin soyu Osmanlılara kadar uzamaktadır ve Antakya'nın en asil ve en saygı gören ailesidir. Ailenin huzuru, Aziz'in (Murat Yıldırım) Fransız güçleri komutanı Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Andre'yi (Doğanay Ünal) öldürmesi sonucu tamamen değişmektedir. Aziz, doğduğu toprağı, sevdiği insanları ve sevdiği işini geride bırakıp kaçar. İki yıl sonra geri dönen Aziz, çok başka bir şehir bulur karşısında. Eski, artık varlığını yitirmiştir. Yeni bir Antakya vardır gözünün önünde. Sevdiği kızla birlikte olmak için çabalama mücadelesi Aziz dizisinin konusu olacaktır.

AZİZ UYARLAMA MI? HANGİ DİZİYE BENZETİLDİ?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisini izleyenler BBC'nin klasikleşmiş dizilerinden biri olan Poldark'a benzetti. Sosyal medyada da gündem olan dizi için "Zaman, oyuncular ve mekan Poldark'ın aynısı" yorumunu yaptı.

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış ve Güve Murat Akpınar gibi isimlerin paylaştığı Aziz dizisi Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 6. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Aziz dizisinin konusu dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi.

BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Birçok elementin tıpatıp aynı olduğu, sadece ülkelerin değişik olduğu söylenen dizide karakterlerin benzerliği ve köpek sahibi olunması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada da gündeme gelen benzerlikler için "Poldark'ın aynısı" yorumları yapıldı.

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