Aziz Sancar Gemisi Geldi, Filo Tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi" kapsamında özel olarak imal ettirdiği gemilerden 15.'si de filoya katıldı. Uluslararası sularda sefer yapabilecek donanıma sahip, yüksek hızlı Prof. Dr. Aziz Sancar gemisi, yapımının tamamlanmasının ardından İzmir'e getirildi.



Kentte deniz ulaşımını modern, konforlu, hızlı ve çevreci gemilerle geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda özel olarak üretilen gemilerden 15.'sini de filosuna kattı. Büyükşehir Belediyesi, yeni filonun bu son gemisine 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ve bu unvana erişen Türkiye doğumlu ilk bilim insanı olma özelliğine de sahip Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını verdi.



Uluslararası sefer yapabilecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi" kapsamında üretilen 15 yolcu gemisinden 13'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, Haziran ayında teslim alınan İhsan Alyanak gemisi ve filonun son gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak inşa edilerek sertifikalandırıldı. 30 knot hıza ulaşan her iki gemi de uluslararası sefer yapabilecek. Muayene ve kabul işlemlerine başlanan Prof. Dr. Aziz Sancar gemisi, sefer izinlerinin alınmasının ardından hizmete girecek.



Bu gemilerde yok yok



Filonun diğer gemileri gibi yapı ana malzemesi, çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük 'karbon kompozit' malzemeden üretilen Prof. Dr. Aziz Sancar gemisi, 400 yolcu ve 4 adet tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip. Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemi, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebiliyor. Gemiler iki kattan oluşuyor ve ana güvertede kapalı alan, üst güvertede ise kapalı ve açık alan bulunuyor. Konforlu ve ergonomik özellikli koltukları ile geniş koltuk arası mesafesi sağlanıyor. Görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey ve gerekli yerlerde Braille Alfabesi ile yazılmış kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri de mevcut. Gemilerde 2 adet erkek, 2 adet kadın ve 1 adet engelli tuvaletlerinin yanı sıra bebek bakım masası da yer alıyor. İzmir'in yeni gemilerinde yolculuk sırasındaki ihtiyaçların giderilmesi için büfe ve soğuk–sıcak içeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri ile televizyon ve kablosuz internet donanımı da oluşturuldu. Gemilerin bir başka özeliği ise 10 adet bisiklet park yerinin bulunması. Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için iklimlendirme sistemi, can dostlarıyla birlikte seyahat edebilmeleri içinse birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri bulunuyor. - İZMİR