Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da 200 gıda kolisi dağıttı
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da 200 gıda kolisi dağıttı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da 200 gıda kolisi dağıttı
Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'da yetimlere, dul kadınlara ve mültecilere 200 gıda kolisi dağıttı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'da yetimlere, dul kadınlara ve mültecilere 200 gıda kolisi dağıttı.

Dağıtım programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Sosyal Kalkınma Bakanı Müsteşarı Ahmed Kalem ve Sudan'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan Koordinatörü Mustafa Dirier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'ın başkenti Hartum başta olmak üzere Kesele, Gadarif ve Darfur bölgelerinde bu yıl 2 bin aileye erzak yardımında bulunduk. Bugün de başkent Hartum'da 200 aileye gıda kolisi dağıttık." diye konuştu.

Ramazan boyunca Sudan halkıyla birlikteliklerinin devam ettiğini ifade eden Dirier, "Sudan halkıyla kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmek için sofralarımızı birleştirdik, Sudan'da ramazanın bereketini dolu dolu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'ın neresinde ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu sene Kovid-19 salgınına rağmen gösterdikleri ilgi dolayısıyla Sudan'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Neziroğlu, herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Daveti için Neziroğlu'na teşekkür eden Kalem de "Sosyal Kalkınma Bakanı adına bu işlerin arkasındaki kuruluşlara ramazan ayında ülke genelinde yaptıkları yardımlar için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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