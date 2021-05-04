Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Aziz Kiraz nereli, biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Aziz Kiraz oldu. Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında? Aziz Kiraz aslen nereli? Soruları araştırılmaya başlandı. O Ses Yarışması ile tanınan Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Aziz Kiraz aslen nereli? Aziz Kiraz mesleği ne, okuyor mu? Aziz Kiraz hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Aziz Kiraz oldu. Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında? Aziz Kiraz aslen nereli? Soruları araştırılmaya başlandı. O Ses Yarışması ile tanınan Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Aziz Kiraz aslen nereli? Aziz Kiraz mesleği ne, okuyor mu? Aziz Kiraz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AZİZ KİRAZ KİMDİR?

17 yaşındayken katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fethetmiştir. 1997 doğumlu olan Aziz Kiraz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir. Erzurum doğumludur ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Profesyonel kariyerine pop müzikle başlayan 20 Ekim 2015 tarihinde katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında arya ve fantezi müzik eserlerindeki performanslarıyla da göz doldurmuştu.

Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.