Aziz dizisi hangi yılı anlatıyor? Aziz dizisi hangi dönem? sorularının yanıtı merak ediliyor. Zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesini anlatacak dizinin çekim yeri de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Peki, Aziz nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor? Aziz uyarlama mı, hikayesi ne? Aziz dizisi hangi yılı anlatıyor? Aziz dizisi hangi dönem, kaç yılı? Aziz nerede çekiliyor? İşte Aziz dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler..

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Aziz dizisinde, Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesi ekrana gelecek. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak. Hatay'ın ana vatana katılımının heyecanının da yansıtılacağı Aziz dizisi, yeni sezonun en etkili hikayelerinden birisi olacak. Yıldırım, Aziz Payidar adlı bir karaktere hayat verecek. Dizide bir Fransız Teğmenin ölümüne neden olan Aziz, büyük aşkı Dilruba'yı da arkasında bırakıp baba ocağını terk edecek. Olayın unutulmasının ardından doğduğu kente geri dönecek olan Aziz için yepyeni bir hayat başlayacak..

Antakya'nın en bu¨yu¨k ve tek halı u¨reticisi olan Payidar ailesinin ogˆlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik ic¸inde bir hayat su¨rdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) ogˆlu Tegˆmen Andre'yi o¨ldu¨rmesiyle Aziz'in kaderi degˆis¸ir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor. Ayrıca kadrosunda; Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

AZİZ DİZİSİ HANGİ YILI ANLATIYOR?

Show TV'nin yeni dizisi Aziz 5 Kasım'da izleyici ile buluştu. İlk bölümü yayınlanan dizinin detayları merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi güçlü oyuncular dikkat çekiyor. Aziz'in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken senaryosunu da Eda Tezcan kaleme alıyor. Dizide 1934'lü yıllarda varlıklı bir ailenin yaşadıkları anlatılıyor.

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Antakya'da ve Sakarya'da geçen Aziz dizisinin çekimlerinin ilerleyen süreçte İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.

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