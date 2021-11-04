Aziz dizisi başladı mı? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz'in konusu ne?

Aziz dizisi, tanıtımlarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekmeyi başardı. Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Aziz dizisinin kadrosunda deneyimli oyuncular bulunuyor. Dizinin yayınlanması için geri sayım başladı. Peki Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz'in konusu ne?

AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aziz dizisinin ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde Show TV'de yayınlanacak.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar ( Murat Yıldırım ) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba ( Damla Sönmez ) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar ( Ahmet Mümtaz Taylan ) - Payidarların reisi.

Delege Pierre ( Fırat Tanış ) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar ( Güven Murat Akpınar ) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu) -

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel) -

Hatice Ana (Meral Çetinkaya) -

Azime (Suzan Kardeş) -

Mustafa (Baran Akbulut) -

Maksude Payidar (Elif Sönmez) -

Cemal (Cenan Çamyurdu) -

Selahattin (Haydar Köyel) -

Aslan (Berkay Akın) -

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