Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşan isimlere patladı: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin - Haberler
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Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşan isimlere patladı: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, ekranlara çıkıp AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla açıklamalarda bulunan isimlere yüklendi. Bu isimlerin AK Parti'ye karşı antipati oluşturduğunu ifade eden Babuşcu, "Bunlar durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin önemli isimlerinden İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun son açıklamaları gündem oldu. AK Parti adına televizyonlara çıkıp konuşan insanları hedef alan Babuşcu, düşüncelerini Twitter hesabından dile getirdi.

"VAZİFELERİNE SON VERMEK LAZIM"

Paylaşımlarına "Sabrın sonu" diyerek başlayan Babuşcu, şu ifadeleri kullandı: "TV'lerde AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım.

Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşan isimlere patladı: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin

"AK PARTİ'YE KARŞI ANTİPATİ OLUŞTURMAKTA MAHİRLER"

AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Haksızlık da etmeyim tabii; AK Parti'ye karşı antipati oluşturmakta oldukça mahirler!"

Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşan isimlere patladı: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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