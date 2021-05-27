Azim engel tanımıyor
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Azim engel tanımıyor

Azim engel tanımıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Nöropati Hastası Semanur Aktan yaptığı ahşap yakma görselleri ile azmin engel tanımadığını gösterdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Nöropati Hastası Semanur Aktan yaptığı ahşap yakma görselleri ile azmin engel tanımadığını gösterdi.

Sincik ilçesi Zeynelaslan mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Semanur Aktan, henüz 8 yaşında iken geçirdiği Nöropati hastalığı nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor. Açık öğretim lisesinden mezun olan Semanur Aktan, Sincik Halk Eğitim merkezinin kendisine özel açtığı ahşap yakma kursundan öğrendikleri ile yaptığı eserler göz kamaştırıyor.

Semanur Aktan, Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik'i makamında ziyaret ederek yaptığı eserlerden hediye etti.

Semanur Aktan, "Çocuk yaşta geçirdiğim hastalıktan dolayı yürümekte zorluk çekiyorum. Ancak hastalığımı bahane edip bir kenara çekilmek yerine Sincik Halk Eğitim merkezinin bana özel açtığı kurstan ahşap yakma sanatını öğrendim. Yaptığım bu Tablolarla hastalığın psikolojik etkisinden kurtulmak ve her birey gibi sosyal aktivitelere katılarak azmin karşısında hiçbir şeyin engel olamayacağını kanıtlamak istiyorum. Hastalığımdan dolayı bana ve aileme verdikleri destekten dolayı Sosyal Hizmetler il Müdürümüz Fehmi Çelik'e teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik ise, "Sincik ilçemizde Bakanlığımızın evde bakım modelinden yararlanan ve engeline rağmen 'hayatı paylaşmak için engel yok' diyerek eserleri ile bizleri kendisine hayran bırakan üstün yetenekli kızımız Semanur Aktan'a nazik ziyareti ve zarif hediyeleri için canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Azim engel tanımıyor
Azim engel tanımıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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