Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada
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Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada

26.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:20

İstanbul ve Kuşadası'nda çok sayıda hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev sahipleri uyurken kapıyı açarak evin içine girme anları kamera görüntülerine yansıdı. Bu sırada hırsızların, ev sahipleri tarafından fark edilerek kovalanma anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren gerçekleşen ev hırsızlığı, otodan hırsızlık suçları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızlıkları aynı kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Polis operasyonunda olayları gerçekleştiren Sezgin Y.(28), Mehmet S.(47), İsmail K.(20), ve Selahattin U. (24) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

28 HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Esenler, Güngören, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy ve Aydın'ın Kuşadası'nda 4 otomobil hırsızlığı, 21 evden hırsızlık, 2 otomobilden hırsızlık ve bir kez de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Daha önceden bir çok kez yakalandıkları öğrenilen şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Fatih'te yüzlerini kapatarak sokaklarda dolaşan şüphelilerin dış kapısı açık apartmanlara girdikleri öğrenildi. Kamera görüntülerinde hırsızların ev sahipleri evdeyken daire kapılarını açarak içeri girdikleri, ardından hızlıca masa üzerlerine bırakılan cep telefonu, cüzdan ve diğer elektronik eşyaları çalarak hızla kaçtıkları görüldü.

Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada

UYANAN EV SAHİPLERİ HIRSIZLARI KOVALADI

Öte yandan şüphelilerin aynı evden hırsızlık yaptıktan sonra durumu fark eden ev sahipleri tarafından kovalanma anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla apartmandan kaçmaya çalışan iki şüpheliyi, iki ev sahibinin kovaladığı görülüyor. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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