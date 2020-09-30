Azerin kimdir? Azerin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azerin hayatı ve biyografisi!
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Azerin kimdir? Azerin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azerin hayatı ve biyografisi!

30.09.2020 22:20 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:25
Azerin kimdir? Azerin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azerin hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Azerin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Azerin kaç yaşında, nereli? Azerin hayatı ve biyografisi! Azerin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aydın Sezer, hakkında araştırmalar yapılıyor. Azerin kimdir? Azerin kaç yaşında, nereli? Azerin hayatı ve biyografisi!

AZERİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Mayıs 1971 (49 yıl yaşında), Bakü, Azerbaycan

Tam adı: Anaxanım Etibar qızı Tağıyeva

Doğum: 9 Mayıs 1971 (49 yaşında);

Nereli: Bakü, Azerbaycan

Azerin (d. 9 Mayıs 1971, Bakü), Azeri bir ses sanatçısıdır. Ailesinin söylediğine göre müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış, daha 5 yaşında iken Azerbaycan Devlet Radyo programında şarkı söylemeye davet edilmiş ve böylece müzik onun tüm ileri kaderini belirlemiştir. Küçük yaşlarda devlet büyüklerinin karşısında defalarca sahne tecrübesi kazanan Azerin, 1985'te Moskova'da, 1986'da Gürcistan'da katıldığı uluslararası şarkı yarışmalarında derece kazanmıştır. 1990 yılında Müzik Akademisine girmiştir. 1994'te Türkiye'ye gelen sanatçı, burada da müzik ve sahne eğitimine devam etmiştir.

Azerin ilk albümünü Kazakistan'da katıldığı ve yine dereceye girdiği "Asya'nın Sesi" yarışmasından sonra çıkarmıştır.

ALBÜMLERİ

• "Azerin 1" 2001

• "Çırpınırdın Karadeniz" 2003

• "Azerin 2" 2006

• "Yüreklerde biriz" 2015

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