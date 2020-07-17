Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
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Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler

Azerbaycan Tovuz milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan'ın saldırgan tutumuna ilişkin, "Ermenistan, bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek karayolunu her an vurabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu" ifadelerini kullandı.

17.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:16

Azerbaycan'ın Tovuz milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan'ın saldırıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Paşayeva, Ermenistan Ordusunun Tovuz bölgesindeki saldırıları hakkında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren tek yol bu bölgeden geçiyor. Büyük enerji projeleri petrol, doğal gaz ve demiryolu projeleri bu bölgeden geçiyor. AGİT ve Minsk üçlüsünü tanımıyoruz. Onlar hep işgalci Ermenistan'ı tutuyor" ifadelerini kullandı.

"HER AN VURABİLİRLER"

Paşayeva, "Ermenistan, bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek karayolunu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatlarını her an vurulabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu" değerlendirmesinde bulundu.

Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Haber Yorumları (10)
HRİSTİYAN: Azeriler önce ruslara yalakalık yapmayı bıraksınlar.
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ISPARTA LI BOKSÖR.: 72 uçakla bir anda basın ermeniyi.
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NYOMAN: Aynen Hedeflerinde Türkiye yok, Endonezya bile bizden vize istemezken Azerbaycan istiyor, savaşsınlar bakıcı mıyız biz?
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