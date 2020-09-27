Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri ise gelişmeyi "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" sözleriyle gözyaşlarına boğularak aktardı.