Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi
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Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi

27.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:44

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri ise gelişmeyi "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" sözleriyle gözyaşlarına boğularak aktardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri haberi duyururken gözyaşlarına boğuldu. Spiker "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

6 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI

Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ'da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındı.

"GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN"

Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.

Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi
Haber Yorumları (5)
İZMİRLİ AMA CAKMA DEGİL: Benim de gözlerimden döküldü spikeri dinlerken vallahi. . . Izmir Marsini ''Su Azeri daglarinda. . . '' versiyonuna da cevirip verselerdi ne güzel olurdu kardeslik baglarimiz adina.
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MÜCAHİT: HUZUR İSLAMDADIR
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HAFİİİİ: Baloncuk suratlı
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