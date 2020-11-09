Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin

09.11.2020 07:44 | Son Güncelleme: 09.11.2020 07:47
Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin

Azerbaycanlı iktisatçı Prof.Dr Gubad Ibadoglu, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki ilerleyişinde büyük pay sahibi olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Ibadoglu, "Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da Milli Kahraman adı verilsin. Onun emeği çok büyüktür" dedi.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda büyük ilerleme kaydetti. Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip olan Şuşa bölgesinin yanı sıra birçok kritik noktayı ele geçiren ordunun başarısında İHA ve SİHA'lar da büyük bir rol oynuyor.

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın üretimi olan İHA'lar sayesinde Azerbaycan ordusu, çok sayıda köyü Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı. Bu başarı, ABD'de Rutgers Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Azerbaycanlı iktisatçı Prof.Dr Gubad Ibadoglu'nun dikkatinden kaçmadı.

Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin

"ONUN EMEĞİ ÇOK BÜYÜKTÜR"

Azerbaycanlı iktisatçı Ibadoglu, Selçuk Bayraktar'ın Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da Milli Kahraman adı verilsin. Onun emeği çok büyüktür" dedi.

İlgili Haberler

'Virüsün 'D614G' adı verilen mutasyonu orijinalinden daha bulaşıcı olabilir'
'Virüsün 'D614G' adı verilen mutasyonu orijinalinden daha bulaşıcı olabilir'
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi
İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azerbaycanlı dikkat çekti
İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azerbaycanlı dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Varank Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Babel Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 07:47:51. #1.14#
title