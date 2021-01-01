Azeri komutan, Ermenilerin Şuşa'ya verdiği zararı tek cümleyle anlattı: Ne varsa 30 yılda yok etmişler
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Azeri komutan, Ermenilerin Şuşa'ya verdiği zararı tek cümleyle anlattı: Ne varsa 30 yılda yok etmişler

01.01.2021 07:46 | Son Güncelleme: 01.01.2021 07:52
Azeri komutan, Ermenilerin Şuşa'ya verdiği zararı tek cümleyle anlattı: Ne varsa 30 yılda yok etmişler

Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa bölgesinin sorumlusu Azerbaycanlı komutan Ershad, "Ermenistan ordusu Azerbaycan'a ait ne varsa 30 yılda yok etmiş" dedi.

Azerbaycan ordusunun, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı.

Ermenistan ordusu, anlaşmada yer alan bölgelerden çekilirken, bıraktıkları hasar Azerbaycanlı komutanın sözlerine yansıdı.

"AZERBAYCAN'A AİT NE VARSA 30 YILDA YOK ETMİŞLER"

Şuşa'dan sorumlu Azerbaycan ordusu komutan Ershad, "Azerbaycan'a ait ne varsa 30 yılda yok etmişler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ermenilerin Şuşa'yı geri almak için rastgele bombardıman yaptığı ve kendi kiliselerini vurduğu da öğrenildi.

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