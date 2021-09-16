Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Show TV'de yayınlanan Asla Vazgeçme programına çıkan Azeri gelin Risale'nin kimseye söz hakkı tanımadan konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan sunucu, "Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" diyerek tepki gösterdi.

27 yaşında 4'üncü evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurarak yardım istedi.

"AY ÇILDIRACAĞIM, KAYNANA OLSAM SENİ İSTEMEM"

Risale tarafından aldatıldığını ileri süren eşi Ramazan Bey ise canlı yayına çıkarak karısıyla yüzleşti. Ancak 27 yaşındaki kadının eşini ve kayınvalidesine söz hakkı vermeden sürekli konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi. Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" diyerek sitem etti.

Azerbaycanlı gelini canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı

KÜRTÇE KONUŞAN KONUĞUNU YAYINDAN ALMIŞTI

Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda telefonla programa bağlanan konuğunu Kürtçe konuştuğu için yayından almıştı. "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek tepki gösteren Yılmaz, gelen eleştirilerin ardından yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemişti.

Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye CumhuriyetiDidem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mustafa Denizli Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 10:53:44. #1.12#