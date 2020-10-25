Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi
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Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi

25.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:54

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını bir bir geri alırken, İran tarafında kalan Güney Azerbaycanlı çocukların Hudaferin köprüsünün karşı tarafında bulunan Azerbaycan askerlerini coşkuyla selamladığı anların videosu ortaya çıktı.

İran-Azerbaycan sınırında, Aras Nehri üzerinde yer alan ve 11'inci yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağının dikildiğini duyurmuştu.

ASKERLERİ GÖRÜNCE YERLERİNDE DURAMADILAR

Bugün, İran tarafında kalan Güney Azerbaycanlı çocukların Hudaferin köprüsünün karşı tarafında bulunan Azerbaycan askerlerini coşkuyla selamladığı anlara ait bir video yayınlandı. Videoda, karşılarında askerleri gören çocukların sevinçle bir şarkı söyleyip omuz omuza zıpladıkları anlar yer alıyor.

AZERBAYCAN İLERLİYOR

Öte yandan Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi. Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi

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Haber Yorumları (1)
BUTOV AZERBAYCAN: AZERBAYCAN, NAHCIVAN, KARABAG, GUNEY AZERBAYCAN. BUYUK TURK DEVLETI CAN KARDESLERIMIZ SIZLERI COK SEVIYORUZ
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