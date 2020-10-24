Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait içine EYP monte edilmiş İHA'yı düşürdü. Etkisiz hale getirilen İHA ile ilgili değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Azerbaycan'ın düşürdüğü bombalı İHA'yı ilk DEAŞ'da görmüştük. Sonra YPG/PKK'da. Şimdi de Ermenistan ordusunda. Şüphem odur ki, bu imalat YPG/PKK kokuyor" dedi.