Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu
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Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu

30.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:54
Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu

Gece boyunca sahadaki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu. Vurulma anının görüntülerine yer verilirken, görüntülerde ambardaki çok sayıda roketin infilak ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasından sonra başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki etkinliği Erivan yönetimi düşündürürken, Azerbaycan uzun yıllar sonra toprak bütünlüğünü yakalamaya çok yaklaştı. Azerbaycan ordusu yaklaşık olarak 200 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, ordu stratejik bölge olarak nitelendirilen Şuşa'ya yaklaştı.

"ŞUŞA'YA SAHİP OLAN KARABAĞ'IN DA SAHİBİDİR"

Geçen gün açıklamada bulunan sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan'ın önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi ve Ermenilere, şehri savunma çağrısı yaptı. Harutyunyan Şuşa'nın önemini ise "Sevgili yurttaşlarım, 1992'de muzaffer yürüyüşümüz Şuşa'nın kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşa'ya birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa'ya sahip olan Artsah'ın (Karabağ'ın) da sahibidir" sözleriyle açıkladı.

Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu

ERMENİSTAN'IN EN BÜYÜK CEPHANELİĞİ VURULDU

Gece boyunca sahadaki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait Şuşa yakınlarındaki askeri cephaneliği vurdu. Ermenistan ordusunun en büyük cephaneliklerinden olan Karin Tak köyü cephaneliği bölgenin askeri mühimmat ihtiyaçlarının karşılandığı depolardan oluşuyordu.

FÜZELER HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Azerbaycan'ın vurduğu cephanelikte patlayan füzeler ise dikkatten kaçmadı. Görüntülerde, füzelerin havai fişek gibi dağıldığı dikkat çekti.

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