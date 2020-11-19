Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı! Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildi
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Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı! Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildi

19.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:00

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı bozguna uğratan Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı. 27 yıl sonra işgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan askeri tarafından çekilen bir videoda, Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildiği görüldü.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, Azerbaycan ordusu Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikti.

Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı. Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ'da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye'ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.

"TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNE, TÜRK BAYRAĞI KARABAĞ'A DİKİLİR"

Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı! Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
YANLİS YAZMİSSİNİZ: Bir millet iki devlet olmali
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