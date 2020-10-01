Azerbaycan ordusu operasyonlara devam ediyor
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Azerbaycan ordusu operasyonlara devam ediyor

01.10.2020 07:20 | Son Güncelleme: 01.10.2020 07:28
Azerbaycan ordusu operasyonlara devam ediyor

Hafta sonu Ermenistan'ın saldırısı sonrası başlayan çatışmalarda 5'inci gün geride kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sisteminin imha edildiğini söyledi.

Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle yıllardır karşı karşıya olan Azerbaycan ve Ermenistan, bu kez de Ermensitan'ın saldırıları sonrası gerilim yaşadı. Geçen pazar günü Azerbaycan ordusuna saldırın Ermenistan, bu saldırısından sonra ağır kayıplar vermeye başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, 200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildi. Çatışmaların devam ettiği bölgelerde Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ettiği de aktarıldı.

ERMENİSTAN'IN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIĞI AÇIKLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül'den 30 Eylül yerel saatle 21.30'a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

TEK ŞART ERMENİSTAN'IN ÇEKİLMESİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çatışmaların durması için tek şartın Ermenistan kuvvetlerinin geri çekilmesi olduğunu söyledi.
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