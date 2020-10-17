Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor

17.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 08:58
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişine devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişine devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 aracın imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusu 5. muhrip alayı 1. taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilen açıklamada, 1. motorize alayından yaklaşık 300 askerin mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.

Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden başlayarak Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Abdülhamit Gül Engin Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Şevval Sam Çolpan İlhan Yavuz Bingöl
Spor Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Türk Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 08:58:55. #1.15#
title