Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
21.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:34

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.

Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ruslan Rehimov
Ruslan Rehimov
AA Editörü
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