Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti

25.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:10

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha ettiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri de yayınladı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha ettiği açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri de yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler:

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor
Haber Yorumları (1)
KEMALİST: animasyon görüntüler hepsi yalan, rus ve amerikan paralı askerlerin ve kopnvansiyonel silahlarının desteğiyle ermenistan baküye girince görüşelim
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