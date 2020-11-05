Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı

Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdiren Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın "kalbi" olarak nitelendirilen Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı. Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz günlerde Şuşa eksenindeki Daşaltı şehrini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, birçok kritik noktayı ele geçirdi.

ŞUŞA 3 TARAFTAN KUŞATILDI

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinin 'kalbi' olarak nitelendirilen Şuşa şehrini 3 taraftan kuşattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şuşa'ya bir nefes kadar yakınız" ifadesini kullanmıştı.

ŞUŞA EKSENİNDEKİ DAŞALTI BÖLGESİ KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı'da kontrolü sağlamıştı. Birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu Daşaltı kentinde çok ciddi ve ağır kayıplar vermişti.

SÖZDE DAĞLIK KARABAĞ LİDERİ: ŞUŞA'YI ELE GEÇİREN KARABAĞ'I KONTROL EDER

Öte yandan, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Şuşa'nın 5 km ötesinde olduğunu belirterek, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" ifadelerini kullanmıştı.