Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi

Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'da birçok kritik noktayı da kaybetti.

ERMENİ KOMUTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ermenistan'ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Naira Zohrabyan, daha önce Hocalı katliamında Albay olarak görev yapan ve Ermenistan ordusundan üstün hizmet madalyası alan Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gasparyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda gönüllü olarak cephede savaşmıştı.